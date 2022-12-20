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«Скачай, оплати и выиграй»: Эн+ подвела итоги акции для юридических лиц Иркутской области

«Иркутскэнергосбыт», входящий в холдинг Эн+, подвел итоги акции для клиентов компании-юридических лиц. По её условиям, претендентам на победу надо было с 14 по 30 ноября зарегистрироваться на сайте «Иркутсэнергосбыт», скачать мобильное приложение и оплатить услуги.

Определены 22 победителя. В ближайшее время на их лицевые счета будет зачислен денежный приз. Больше всего победителей в Иркутске – 10, по два в Ангарске и Братске и шесть в других районах области. К категории юридических лиц относятся не только крупные организации, а также  индивидуальные предприниматели, собственники коммерческих помещений в многоквартирных домах. В качестве подарков победители получили денежные средства в счет оплаты энергоресурсов.

Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт»:

– Компания Эн+ впервые провела стимулирующую акцию именно для юридических лиц. Таким образом, мы хотели поддержать предпринимателей. Судя по отклику, поняли – интерес к подобного рода активностям есть, поэтому думаю, что это только начало. Мы проведем дополнительный анализ и в новом году обязательно запустим ещё поощрительную акцию для тех клиентов, которые регулярно оплачивают энергоресурсы. Тем более, что делать это с помощью мобильного приложения просто и удобно, ведь это уже подтверждено оценками более 2 тысяч пользователей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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