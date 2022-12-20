ИНК уточнила количество пострадавшего оборудования при пожаре на Марковском месторождении

После ликвидации пожара комиссия Иркутской нефтяной компании провела первоначальный осмотр установки комплексной подготовки газа на Марковском месторождении.

– По итогам осмотра выявлены разрушения двух блоков из 15 единиц – один компрессор и блок стабилизации газового конденсата. Технологическая часть визуально не имеет сильных повреждений, – сообщили в пресс-службе компании.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, возгорание произошло 18 декабря в 22:29 (местное время) и ликвидировано 19 декабря в 3:05 (местное время). Угроза для населенных пунктов и жителей отсутствует. Погибших нет.

Это второй крупный пожар в Иркутской области за последнюю неделю. 15 декабря после взрыва пожар ликвидировали на промплощадке АНХК, в результате происшествия там погибли два человека.