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ИНК уточнила количество пострадавшего оборудования при пожаре на Марковском месторождении

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После ликвидации пожара комиссия Иркутской нефтяной компании провела первоначальный осмотр установки комплексной подготовки газа на Марковском месторождении.

– По итогам осмотра выявлены разрушения двух блоков из 15 единиц – один компрессор и блок стабилизации газового конденсата. Технологическая часть визуально не имеет сильных повреждений, – сообщили в пресс-службе компании.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, возгорание произошло 18 декабря в 22:29 (местное время) и ликвидировано 19 декабря в 3:05 (местное время). Угроза для населенных пунктов и жителей отсутствует. Погибших нет.

Это второй крупный пожар в Иркутской области за последнюю неделю. 15 декабря после взрыва пожар ликвидировали на промплощадке АНХК, в результате происшествия там погибли два человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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