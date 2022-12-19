Спецборт с 4 пострадавшими при пожаре на Марковском месторождении приземлился в Иркутске

Четверых пострадавших в сопровождении реанимационной бригады доставили из Усть-Кута в медучреждения Иркутска бортом регионального Центра медицины катастроф при поддержке ИНК. В настоящее время реанимобили транспортировали пациентов в медучреждения.

Также компания 19 декабря организовала телеконференцию с участием врачей городской больницы и Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского (Москва).

Двое потерпевших находятся в ГБ №1 Братска, в настоящее время туда летит врач ГБ №3 Иркутска. Здоровью сотрудника, получившему обморожение, ничто не угрожает, мужчина находится на амбулаторном лечении.

Ситуация находится на контроле у минздрава Иркутской области и компании, вся необходимая помощь организуется и оказывается в кратчайшие сроки. Жалоб и обращений от других сотрудников Марковского месторождения нет.

Кроме того, ИНК уточнила количество пострадавшего оборудования при пожаре на Марковском месторождении. По итогам осмотра выявлены разрушения двух блоков из 15 единиц

Напомним, возгорание произошло 18 декабря в 22:29 (местное время) и ликвидировано 19 декабря в 3:05 (местное время). Угроза для населенных пунктов и жителей отсутствует. Погибших нет.

Это второй крупный пожар в Иркутской области за последнюю неделю. 15 декабря после взрыва пожар ликвидировали на промплощадке АНХК, в результате происшествия там погибли два человека.