Спецборт с 4 пострадавшими при пожаре на Марковском месторождении приземлился в Иркутске

Четверых пострадавших в сопровождении реанимационной бригады доставили из Усть-Кута в медучреждения Иркутска бортом регионального Центра медицины катастроф при поддержке ИНК. В настоящее время реанимобили транспортировали пациентов в медучреждения.
Также компания 19 декабря организовала телеконференцию с участием врачей городской больницы и Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского (Москва).
Двое потерпевших находятся в ГБ №1 Братска, в настоящее время туда летит врач ГБ №3 Иркутска. Здоровью сотрудника, получившему обморожение, ничто не угрожает, мужчина находится на амбулаторном лечении.
Ситуация находится на контроле у минздрава Иркутской области и компании, вся необходимая помощь организуется и оказывается в кратчайшие сроки. Жалоб и обращений от других сотрудников Марковского месторождения нет.
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Кроме того, ИНК уточнила количество пострадавшего оборудования при пожаре на Марковском месторождении. По итогам осмотра выявлены разрушения двух блоков из 15 единиц
Напомним, возгорание произошло 18 декабря в 22:29 (местное время) и ликвидировано 19 декабря в 3:05 (местное время). Угроза для населенных пунктов и жителей отсутствует. Погибших нет.
Это второй крупный пожар в Иркутской области за последнюю неделю. 15 декабря после взрыва пожар ликвидировали на промплощадке АНХК, в результате происшествия там погибли два человека.