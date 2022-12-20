От Иркутска до Нижнего Новгорода: 113 команд со всей России станут участниками фестиваля «РобоСиб» от Эн+

Он пройдет 19-20 января 2023 года в иркутском «СибЭкспоЦентре»

Завершена регистрация участников на Сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб» от Эн. Заявки подали 113 команд, более 80 из которых примут участие в мероприятии.

Участниками фестиваля станут команды школьников и студентов ссузов в возрасте от 4 до 18 лет со всей страны. Уже поступили заявки команд из городов Сибирского федерального округа, а также из Миасса и Нижнего Новгорода. Ожидается, что в фестивале примет участие более 700 человек.

Конкурсная программа будет проводиться по трем направлениям. Для старшей школьной категории предусмотрена «Лига инженеров» с заданиями по моделированию, конструированию и программированию роботов. В рамках образовательного проекта «Энергия в каждой капле» на фестивале откроется направление «Энергия в действии», где будут проводиться соревнования по трем возрастным категориям. Здесь ребята на практике освоят принципы работы гидроэлектростанций. А по направлению «Лига» участники смогут проверить свои силы в международных образовательных STEAM-соревнованиях по робототехнике, также познакомиться с основами инженерного дела, научиться проектировать и программировать. Помимо конкурсной программы для участников соревнований, фестиваль включает насыщенную интерактивную программу для гостей, вход на которую будет свободный.

Отметим, что фестиваль «РобоСиб» является окружным отбором команд на национальный чемпионат «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP – Екатеринбург 4.0». Команды-победители получат в подарок поездку в столицу Урала на чемпионат.