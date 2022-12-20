Рынок апартаментов Москвы рухнул на 65% в ноябре

По подсчетам аналитиков агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», в ноябре 2022 года в столице было продано всего 10 224 квадратных метров апартаментов на первичном рынке. Результат на 65,92% ниже, чем за аналогичный месяц 2021-го, когда суммарно было реализовано 30 006 «квадратов» новых апартаментов. По сравнению с сентябрем и октябрем 2022 продажи в сегменте упали на 46,23% и 21,42% соответственно.

Как отмечают эксперты «PRO ОБМЕН», всего за 11 месяцев 2022 года на столичном рынке реализовали 202 754 квадратных метров строящихся апартаментов, что 34,48% ниже, чем за аналогичный период 2021 года, когда в сумме продали 311 165 «квадратов».

Кроме ноября существенное падение спроса в сегменте наблюдалось в мае и апреле текущего года. В мае объем проданных апартаментов снизился на 61,75% к маю 2021-го ‒ с 33 127 до 12 670 кв. м кв. В апреле спрос упал на 57,99% ‒ с 41 960 до 17 625 кв. м.

«По аналогии с рынком жилой недвижимости мы увидели две волны падения рынка апартаментов в нынешнем году. Первая состоялась в апреле-мае, когда спрос, количество запросов и сделок обвалились на фоне возникшей социально-политической неопределенности и резкого повышения ключевой ставки, что сделало покупку апартаментов в ипотеку практически недоступной. К середине лета в сегменте началось восстановление, продлившееся до объявления частичной мобилизации, после которой рынок ушел в новое пике», – рассказала Екатерина Никитина, руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы».

При этом если восстановлению рынка жилой недвижимости помогла продленная программа льготной ипотеки, то на сегмент апартаментов она оказала негативный эффект.

«Льготные программы господдержки не распространяются на апартаменты, так как де-юре те не являются жилыми помещениями. Соответственно, в плюс они никак не сыграли. Наоборот, очень многие покупатели, рассматривая покупку апартаментов или квартиры чуть подороже в той же локации, выбирали жилье, так как его можно было приобрести в ипотеку по льготным ставкам», ‒ добавила она.

Несмотря на снижение спроса новые проекты апартаментов продолжали выходить. В итоге с февраля по ноябрь 2022 года объем предложения в сегменте вырос на 27% с 336 до 426 тыс. кв. м.

Цены на апартаменты на первичном рынке Москвы вопреки падению спроса с начала года выросли. Средневзвешенная цена предложения увеличилась на 12,7% ‒ с 409 до 460,9 тысяч рублей за «квадрат». Средняя цена в разрезе заключенных сделок за 2022 год также увеличилась – на 10,89%, с 358 до 397 тысяч рублей за кв. м.