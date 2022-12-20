Рынок апартаментов Москвы рухнул на 65% в ноябре

По подсчетам аналитиков агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», в ноябре 2022 года в столице было продано всего 10 224 квадратных метров апартаментов на первичном рынке. Результат на 65,92% ниже, чем за аналогичный месяц 2021-го, когда суммарно было реализовано 30 006 «квадратов» новых апартаментов. По сравнению с сентябрем и октябрем 2022 продажи в сегменте упали на 46,23% и 21,42% соответственно.
Как отмечают эксперты «PRO ОБМЕН», всего за 11 месяцев 2022 года на столичном рынке реализовали 202 754 квадратных метров строящихся апартаментов, что 34,48% ниже, чем за аналогичный период 2021 года, когда в сумме продали 311 165 «квадратов».
Кроме ноября существенное падение спроса в сегменте наблюдалось в мае и апреле текущего года. В мае объем проданных апартаментов снизился на 61,75% к маю 2021-го ‒ с 33 127 до 12 670 кв. м кв. В апреле спрос упал на 57,99% ‒ с 41 960 до 17 625 кв. м.
«По аналогии с рынком жилой недвижимости мы увидели две волны падения рынка апартаментов в нынешнем году. Первая состоялась в апреле-мае, когда спрос, количество запросов и сделок обвалились на фоне возникшей социально-политической неопределенности и резкого повышения ключевой ставки, что сделало покупку апартаментов в ипотеку практически недоступной. К середине лета в сегменте началось восстановление, продлившееся до объявления частичной мобилизации, после которой рынок ушел в новое пике», – рассказала Екатерина Никитина, руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы».
При этом если восстановлению рынка жилой недвижимости помогла продленная программа льготной ипотеки, то на сегмент апартаментов она оказала негативный эффект.
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«Льготные программы господдержки не распространяются на апартаменты, так как де-юре те не являются жилыми помещениями. Соответственно, в плюс они никак не сыграли. Наоборот, очень многие покупатели, рассматривая покупку апартаментов или квартиры чуть подороже в той же локации, выбирали жилье, так как его можно было приобрести в ипотеку по льготным ставкам», ‒ добавила она.
Несмотря на снижение спроса новые проекты апартаментов продолжали выходить. В итоге с февраля по ноябрь 2022 года объем предложения в сегменте вырос на 27% с 336 до 426 тыс. кв. м.
Цены на апартаменты на первичном рынке Москвы вопреки падению спроса с начала года выросли. Средневзвешенная цена предложения увеличилась на 12,7% ‒ с 409 до 460,9 тысяч рублей за «квадрат». Средняя цена в разрезе заключенных сделок за 2022 год также увеличилась – на 10,89%, с 358 до 397 тысяч рублей за кв. м.