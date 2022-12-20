Вакансий с удаленкой стало меньше в Иркутской области

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, что за период октябрь-декабрь этого года число вакансий с удалённым графиком работы в Иркутской области сократилось на 28%, причем это коснулось практически всех ключевых направлений, которые традиционно размещают самый большой объем подобных предложений.

С октября по декабрь в целом по Сибирскому ФО объем предложений о работе с дистанционным графиком уменьшился на 16% по сравнению с прошлым годом. В Иркутской области число подобных вакансий сократилось еще сильнее, на 28%.

Прошлогодний лидер по количеству дистанционных вакансий, сфера административного персонала, спустилась с первого места на второе, при этом количество «удаленных» вакансий здесь уменьшилось за год почти вполовину (-42%).

Сейчас на первом месте по числу дистанционных вакансий – сфера продаж, на нее приходится 44% от всех подобных предложений о работе, открытых в Иркутской области за последние три месяца, причем по сравнению с прошлым годом, их стало больше на 41%. Любопытно, что сфера продаж единственная из топ-5 направлений с самым высоким спросом на удаленных сотрудников, которая нарастила объем данных вакансий, остальные же участники этого списка показали отрицательную динамику. Так в профсфере «Информационные технологии, интернет, телеком» объем вакансий с «удаленкой» сократился на 48% год к году, в «Маркетинге, рекламе, PR» - на 68%, в «Науке, образовании» – на 40%.