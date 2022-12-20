Заводы смогут продавать золотые слитки

В этом году физлица купили 30 т слитков, к концу года объем продаж может достичь 40 т. Об этом сообщают «Известиям».

Спрос физических лиц в России на инвестиционное золото в этом году взлетел в семь раз, граждане купили более 30 т слитков. А к концу года, по оценкам замминистра финансов Алексея Моисеева, объем продаж может достичь 40 т. Причины очевидны: россияне ищут надежный инструмент сохранности накоплений. Глава Минфина Антон Силуанов еще в начале марта рекомендовал использовать этот драгоценный металл в качестве альтернативы сбережениям в долларах.

Рынок, как считают эксперты, могут подогреть и изменения в законодательстве. Теперь заводы, которые производят золотые слитки, смогут сами продавать свою продукцию россиянам. Закон принят Госдумой во втором и третьем чтениях в четверг, 15 декабря. Продажа физлицам слитков драгоценных металлов и драгоценных камней аффинажными заводами и «Гознаком» освобождается от НДС.

По мнению аналитиков, получив возможность торговать напрямую, заводы составят конкуренцию банкам-монополистам на этом рынке. А само золото станет более ликвидным и доступным.