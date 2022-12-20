Новые ценовые справочники ОСАГО вступили в силу

Цены на запчасти стабилизировались, сообщили эксперты «Известиям».

Вступили в силу новые ценовые справочники, по которым рассчитывается размер компенсации по ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков, цены на запчасти для автомобилей стабилизировались, поэтому средняя стоимость деталей, материалов для ремонта и нормо-часа в новой редакции справочников изменилась не сильно.

Эксперты согласны, что в целом ситуация на рынке запчастей нормализовалась, однако отмечают, что компенсации по ОСАГО по-прежнему не хватает для полноценного восстановления поврежденной машины.