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Новые ценовые справочники ОСАГО вступили в силу

Цены на запчасти стабилизировались, сообщили эксперты «Известиям».

Вступили в силу новые ценовые справочники, по которым рассчитывается размер компенсации по ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков, цены на запчасти для автомобилей стабилизировались, поэтому средняя стоимость деталей, материалов для ремонта и нормо-часа в новой редакции справочников изменилась не сильно.

Эксперты согласны, что в целом ситуация на рынке запчастей нормализовалась, однако отмечают, что компенсации по ОСАГО по-прежнему не хватает для полноценного восстановления поврежденной машины.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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