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Майнинговая ферма в поселке Усть-Ордынский ликвидирована по решению суда

Обслуживающая муниципальную электрокотельную компания решила подзаработать на добыче криптовалюты. Это угрожало энергетической безопасности целого районного центра. Аналогичный случай с использованием муниципального имущества для майнинга был зафиксирован недавно в Байкальске.

Прокуратура и Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) добились прекращения работы самовольно подключенной майнинг-фермы ООО «Надежда» в поселке Усть-Ордынский. Эхирит-Булагатский районный суд удовлетворил требования прокурора о немедленном прекращении майнинга в интересах надежного электроснабжения жителей поселка. Майнинг-ферма была незаконно подключена к электрокотельной, которая питается от подстанции ИЭСК.

Сотрудники Иркутской электросетевой компании зафиксировали факт нелегального подключения фермы, также энергетики обнаружили высоковольтные кабели 10 кВ, идущие от объекта ЖКХ по земле к смежному участку, где были установлены пять трансформаторных подстанций и металлические контейнеры для оборудования. Подключение было выполнено самовольно без подготовки необходимых документов. Все работы были проведены без предварительного проектирования, кабели проложены общеопасным способом, с нарушением норм пожарной безопасности, правил устройства электроустановок и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. В итоге суд решил запретить подключение майнингового оборудования, постановив немедленно ликвидировать подключение. 

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ООО «Надежда» обслуживает электрокотельную по концессионному соглашению и обязано использовать переданное ей оборудование только в целях, указанных в документе, то есть для теплоснабжения жителей. В случае возникновения аварийной ситуации могло произойти повреждение оборудования подстанции ИЭСК, существовал высокий риск нарушения нормальной работы всей системы энергоснабжения этого энергорайона. Более 15 тысяч жителей могли остаться без света и тепла зимой.

Установленные судом факты, повлекшие угрозу для неопределенного круга граждан, диктуют необходимость государственного контроля за использованием муниципального имущества и расторжения концессионных соглашений со всеми недобросовестными субъектами. Ранее ООО «Надежда» размещало майнинговое оборудование непосредственно на территории котельной, однако после вмешательства прокуратуры вывезло три тысячи машинок. Аналогичный случай был зафиксирован на ТЭЦ в Байкальске. По данным надзорного органа, это две крупнейшие нелегальные майнинговые фермы на территории Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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