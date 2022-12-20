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Автомобили подорожают на 10% в начале следующего года

В общей сложности в I квартале 2023 года стоимость новых автомобилей может вырасти до 10%, сообщили «Известиям» 19 декабря в пресс-службе ГК «Автодом».

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В пресс-службе холдинга добавили, в России в настоящее время сохраняется невысокий потребительский спрос. При этом стабилизировавшиеся во второй половине 2022 года цены на новые автомобили не снижаются, поскольку дефицит машин в стране оценивается примерно в 1 млн единиц, добавили эксперты.

«Новые логистические цепочки, которые удалось выстроить дилерам с помощью параллельного импорта, не способствуют снижению стоимости авто. Текущая стоимость автомобилей увеличилась в среднем на 30%», — уточнили в холдинге.

Ранее в этот день глава Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин сообщил, что объем параллельного импорта в Россию составил более $20 млрд. Большая часть ввезенных товаров — автомобили, станки, оборудование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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