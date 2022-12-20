Ювелирная компания Sokolov хочет привлечь 3 млрд рублей для расширения сети

Ювелирная компания Sokolov (АО «Ювелит») планирует разместить на Мосбирже трехлетние облигации на 3 млрд руб. (серия 001Р-01), следует из предварительных параметров выпуска. Торговая площадка включила выпуск в третий уровень котировального списка. Сбор заявок запланирован на 20 декабря, на вторичном рынке бумаги будут доступны с 23 декабря.

Ориентир по ставке купона выпуска установлен на уровне не выше значения кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс премия в размере 5,5 процентного пункта (п. п.). Выплата купона будет происходить каждые три месяца. Эксперты АКРА дают эмитенту рейтинг на уровне BBB+ со стабильным прогнозом.

В сентябре, когда стало известно о планах Sokolov размещать облигации, представитель компании говорил «Ведомостям», что группе нужно порядка 5 млрд руб. для расширения розничной сети с примерно 400 монобрендовых магазинов до 1000 торговых точек. 5 млрд руб. – это потребность для двухлетней программы, 3 млрд руб., которые заявлены на декабрь, необходимы для первого этапа, уточнил управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов. «В первичном размещении мы рассчитываем на банки и институционалов, на вторичном рынке нам важно оценить интерес розничных инвесторов для понимания своей дальнейшей стратегии на рынке капитала», – добавил он.

В компании не видят риска для инвесторов, потому что у нее нет основной проблемы ритейлеров – неликвидных товарных запасов, считает Соколов.

По его словам, наличие собственного производства и возможность аффинажа позволяют холдингу превращать плохо продающиеся товары либо в новые изделия, либо обратно в драгметалл. Главным драйвером развития управляющий считает рост доли серебра: сегодня она достигает 75% в натуральном выражении. По его словам, увеличивается спрос и частота покупок в их ключевом массовом сегменте бюджетных серебряных украшений – 80% по количеству чеков и 35% в выручке компании. Также на рынке растет доля покупок, совершенных онлайн, отмечает Соколов: в начале 2020 г. она была 13%, сейчас – уже 20%. На продажи через интернет приходится 24% выручки холдинга.

Аналитики Газпромбанка оценивают бизнес-профиль Sokolov как крепкий, принимая во внимание лидирующие позиции компании на рынке, вертикально интегрированную бизнес-модель и диверсифицированные каналы продаж с высокой узнаваемостью бренда, следует из аналитической записки. Они отмечают, что амбициозные планы по расширению розничной сети поддержат рост выручки, но могут привести к временному и умеренному увеличению долговой нагрузки.

Sokolov является одним из лидеров российской ювелирной розницы с долей рынка примерно 13% по итогам 2021 г., пропустив вперед только Sunlight (16%), подсчитали в Газпромбанке. При этом по весу изделий, производимых из золота, компания в 2021 г. находилась на первом месте с результатом в 6 т. У компании широкий портфель брендов – от экономного до премиального, также Sokolov производит инвестиционные слитки.

Благодаря развитию новых каналов продаж (собственная розничная сеть и e-commerce) выручка компании растет: по итогам 2021 г. – на 99% г/г до 22,0 млрд руб., в первом полугодии 2022 г. – на 21% г/г до 11,7 млрд руб. В 2019 г. порядка 82% выручки приносил опт, а доля розницы и e-commerce составляла 14 и 4% соответственно, но по итогам 2022 г. по этим направлениям ожидается уже 51 и 24%, отмечают аналитики Газпромбанка. По итогам первого полугодия EBITDA, согласно расчетам аналитиков, увеличилась более чем на 600% до 2,1 млрд руб., а рентабельность по ней достигла 17,9%. Большая часть волатильности стоимости материалов может быть переложена в цену продукции, поэтому в Газпромбанке ожидают, что компания сможет сохранить достигнутый уровень рентабельности по EBITDA и держать его в диапазоне 15–20%.

Компания ожидает по итогам 2022 г. получить около 28 млрд руб. выручки, а в 2023 г. – примерно 38 млрд руб., на фоне чего ее рыночная доля может достичь 21%, делают вывод аналитики.