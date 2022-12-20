Проект АТБ PLUG-IN отмечен премией «Развитие регионов. Лучшее для России»

Центр обучения ИТ-специальностям АТБ PLUG-IN Азиатско-Тихоокеанского банка удостоился премии «Развитие регионов. Лучшее для России». Проект стал лауреатом в категории «Наука и образование», в номинации «Лучший проект по подготовке кадров». Торжественное награждение компании состоялось на шестом ежегодном форуме «Развитие регионов. Лучшее для России», который прошел в Самаре 15-16 декабря.

АТБ PLUG-IN – центр обучения для начинающих ИТ-специалистов, где молодые программисты могут получить продвинутые профессиональные навыки в сфере IT и трудоустроиться в АТБ. Центр создан Азиатско-Тихоокеанским банком в рамках программы цифровой трансформации на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Пройти обучение в АТБ PLUG-IN могут студенты и выпускники IT-факультетов, а также те, кто знает основы любого объектно-ориентированного языка программирования, имеет математическое или инженерное образование. Выпускники курса получают диплом о профессиональной подготовке и могут устроиться на работу в АТБ разработчиком мобильных приложений или Java-программистом. Обучение бесплатное, а также в течение курса банк выплачивает слушателям ежемесячную стипендию.

«Мы рады, что Экспертный совет Премии так высоко оценил значимость нашего проекта для регионального развития. Для АТБ развитие человеческого капитала Востока России – одна из важнейших задач, мы стремимся сохранять и создавать новые рабочие места в регионах присутствия, чтобы у людей была возможность иметь достойное место работы без необходимости переезда. Центр обучения помогает выявить молодых ИТ-специалистов с большим потенциалом, обучить их решению реальных рабочих задач и получить место работы в АТБ. Таким образом мы укрепляем нашу команду и получаем талантливых сотрудников, которых и дальше продолжаем обучать и помогать им совершенствовать их навыки», - поделился HR директор АТБ Вадим Коровин.

«Эта премия является для нас признанием эффективности нашего проекта, вдохновляет и мотивирует идти вперед и не останавливаться на достигнутых результатах. Найти грамотных специалистов непросто, к тому же в начале работы любому сотруднику требуется время, чтобы освоиться и начать трудиться со стопроцентной эффективностью. В АТБ PLUG-IN студенты сразу погружаются в рабочие процессы банка и к моменту выпуска уже знакомы с нашей командой. Мы стремимся создавать мотивирующую и благоприятную атмосферу для максимально результативного обучения. Выпускники первого потока уже работают в АТБ, а к концу года мы ждем второй выпуск. Очень приятно осознавать, что проект, в который было вложено столько сил, востребован и помогает создавать лучшее будущее для талантливых молодых людей. Мы также безмерно благодарны команде ДВФУ за поддержку и уверенность в развитии нашего проекта в будущем, их экспертиза и всесторонняя помощь бесценны», - рассказал IT-директор, заместитель председателя правления АТБ Руслан Хисматуллин.

Ежегодный форум «Развитие регионов. Лучшее для России» — площадка для открытого диалога между властью и бизнесом. Участники собираются на мероприятии, чтобы обсудить вопросы регионального развития и познакомиться с лучшими практиками и проектами в этой области, для выявления которых была создана одноименная премия. В рамках форума проходит награждение компаний и значимых для развития регионов проектов.