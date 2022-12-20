Альфа-Банк совместно с «Эйч» открыли бесплатную школу софт-скилов

Софт-скилы — это надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми.

Школа бесплатная, по итогам прослушанных уроков ученикам предлагают пройти тест из 18 вопросов. Тем, кто наберёт 14 правильных ответов, будет выдан именной сертификат — его можно положить в портфолио, чтобы увеличить шансы на трудоустройство.

Среди лекторов школы — руководитель дирекции по подбору ИТ-персонала в Альфа-Банке Владимир Демченков, начальник развития цифровых диалоговых систем в Альфа-Банке Станислав Милых, руководитель дирекции по компенсациям и льготам в Альфа-Банке Светлана Грайхе, карьерный консультант «Эйч» Варвара Ланцова и другие эксперты.

«Школа софт-скилов — возможность для профессионалов услышать мнение других профессионалов. В рабочей рутине мы нечасто обращаем внимание на софт-скилы, а ведь именно благодаря им мы каждый день эффективно общаемся с коллегами и сотрудниками. Наши спикеры в индустрии уже много лет. Они каждый день решают десятки задач и постоянно совершенствуют свои софт-скилы, так что им определенно было, чем поделиться с аудиторией», — София Никитина, DevRel в Альфа-Банке.

«Развитые софт-скилы — это большое конкурентное преимущество любого сотрудника. Мы видим этот тренд и уверены, что дальше он будет только развиваться. Пока это только первый сезон нашей школы, он поможет разобраться с тремя софтами, которые пригодятся в любой профессии. Более того, они будут полезны даже вне работы. В будущем мы продолжим проект и поговорим про другие, не менее важные, софт-скилы», — Полина Победа, Head Of Media «Эйч».