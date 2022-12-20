Пользователи получат до 42% бонусами от СберСпасибо за покупки на маркетплейсе СберМегаМаркете

Пользователи СберМегаМаркет смогут получить до 42% бонусами от СберСпасибо за покупки на маркетплейсе. Принять участие в акции можно до конца декабря. Потратить накопленные бонусы можно будет на будущие покупки. Так, одной из первых акций на маркетплейсе станет «Первая распродажа года», которая пройдет с 1 по 16 января 2023 года.
В рамках постоянной акции за покупки на СберМегаМаркете пользователи получают 1% бонусами от СберСпасибо без подписки «СберПрайм» и 4% с подпиской. В декабре для пользователей действуют специальные предложения, которые дают возможность получить максимальную выгоду:
- + 5% бонусами: за покупки от 2 тысяч рублей со SberPay. Лимит на одну покупку составляет не более 500 бонусов.
- + 5% бонусами: за одну покупку по карте Сбербанка. Лимит составляет не более 500 бонусов на одного участника акции. Акция продлится до 10 января 2023 года.
- + 15% бонусами: за оформление первой СберКарты до 31 декабря 2022 года. Для клиентов со СберПрайм начисление бонусов достигнет +20%, а для СберПрайм+ — до 28% за покупки в январе.
Все акции суммируются, что дает возможность получить до 26% бонусами СберСпасибо для клиентов без подписок, до 29% для клиентов со СберПрайм и до 42% для клиентов со СберПрайм+.
Особенно выгодно полученные в декабре бонусы можно будет потратить на покупки, оплатив ими до 99% от стоимости товара, например, купив что-то на «Первой распродаже года» на СберМегаМаркете, где для покупателей будут действовать скидки на саму продукцию до 75%. Большая акция пройдет на маркетплейсе с 1 по 16 января 2023 года и охватит практически все категории товаров.