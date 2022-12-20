Пользователи получат до 42% бонусами от СберСпасибо за покупки на маркетплейсе СберМегаМаркете

Пользователи СберМегаМаркет смогут получить до 42% бонусами от СберСпасибо за покупки на маркетплейсе. Принять участие в акции можно до конца декабря. Потратить накопленные бонусы можно будет на будущие покупки. Так, одной из первых акций на маркетплейсе станет «Первая распродажа года», которая пройдет с 1 по 16 января 2023 года.

В рамках постоянной акции за покупки на СберМегаМаркете пользователи получают 1% бонусами от СберСпасибо без подписки «СберПрайм» и 4% с подпиской. В декабре для пользователей действуют специальные предложения, которые дают возможность получить максимальную выгоду:

+ 5% бонусами: за покупки от 2 тысяч рублей со SberPay. Лимит на одну покупку составляет не более 500 бонусов.

за покупки от 2 тысяч рублей со SberPay. Лимит на одну покупку составляет не более 500 бонусов. + 5% бонусами: за одну покупку по карте Сбербанка. Лимит составляет не более 500 бонусов на одного участника акции. Акция продлится до 10 января 2023 года.

за одну покупку по карте Сбербанка. Лимит составляет не более 500 бонусов на одного участника акции. Акция продлится до 10 января 2023 года. + 15% бонусами: за оформление первой СберКарты до 31 декабря 2022 года. Для клиентов со СберПрайм начисление бонусов достигнет +20%, а для СберПрайм+ — до 28% за покупки в январе.

Все акции суммируются, что дает возможность получить до 26% бонусами СберСпасибо для клиентов без подписок, до 29% для клиентов со СберПрайм и до 42% для клиентов со СберПрайм+.

Особенно выгодно полученные в декабре бонусы можно будет потратить на покупки, оплатив ими до 99% от стоимости товара, например, купив что-то на «Первой распродаже года» на СберМегаМаркете, где для покупателей будут действовать скидки на саму продукцию до 75%. Большая акция пройдет на маркетплейсе с 1 по 16 января 2023 года и охватит практически все категории товаров.