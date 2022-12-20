«Новогодний бизнес-марафон»: больше преимуществ для вашего бизнеса от Дальневосточного банка

Дальневосточный банк запускает акцию «Новогодний бизнес-марафон» для новых и действующих клиентов. До 30 декабря 2022 года получайте скидку 50% при подключении наиболее популярных пакетов услуг РКО в обновленной линейке* на 1, 3, 6 или 12 месяцев.

Теперь подключить тариф, отвечающий потребностям именно вашего бизнеса, стало не только проще, но и выгоднее.

Кроме того, в рамках акции Дальневосточный банк дарит скидку от 50% до 100% при использовании приложения DVB-POS**, которое позволяет быстро и удобно принимать безналичную оплату за товары и услуги с помощью мобильного телефона.

Мы желаем, чтобы в Новом году ваш бизнес развивался еще успешнее, поэтому первые 50 клиентов, подключившие любой пакет услуг, получат сертификат на коуч-сессию или разработку KPI от Дальневосточного Консалтингового агентства «Успех» ***.

Более подробно об условиях акции можно узнать по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный), а также в офисах Дальневосточного банка.