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«Новогодний бизнес-марафон»: больше преимуществ для вашего бизнеса от Дальневосточного банка

Дальневосточный банк запускает акцию «Новогодний бизнес-марафон» для новых и действующих клиентов. До 30 декабря 2022 года получайте скидку 50% при подключении наиболее популярных пакетов услуг РКО в  обновленной линейке* на 1, 3, 6 или 12 месяцев.

Теперь подключить тариф, отвечающий потребностям именно вашего бизнеса, стало не только проще, но и выгоднее.

Кроме того, в рамках акции Дальневосточный банк дарит скидку от 50% до 100% при использовании приложения DVB-POS**, которое позволяет быстро и удобно принимать безналичную оплату за товары и услуги с помощью мобильного телефона.

Мы желаем, чтобы в Новом году ваш бизнес развивался еще успешнее, поэтому первые 50 клиентов, подключившие любой пакет услуг, получат сертификат на коуч-сессию или разработку KPI от Дальневосточного Консалтингового агентства «Успех» ***.

Более подробно об условиях акции можно узнать по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный), а также в офисах Дальневосточного банка.

* скидка предоставляется на пакеты услуг РКО «Бизнес Лайт», «Бизнес», «Бизнес Плюс», «Премиум» при подключении и оплате до 30 декабря 2022 года, распространяется только на оплаченный в рамках акции период 1, 3, 6 или 12 мес.

** Скидка действует на фиксированную ежемесячную комиссию при использовании приложения DVB-POS. Размер комиссии устанавливается в индивидуальном порядке.

*** только для клиентов г. Владивостока и пос. Трудовое. Сертификат дает право на одну коуч-сессию или разработку KPI для одной должности. Количество сертификатов ограничено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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