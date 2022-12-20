Сайт Примсоцбанка вошёл в ТОП-50 лучших по версии Бробанк

Сайт Примсоцбанка вошёл в ТОП-50 лучших банковских сайтов конца 2022 года и занял в нём 48 позицию. Отметим, исследование проводил финансовый портал Бробанк.



Основные параметры, на которые опирается рейтинг – индекс качества сайта (ИКС) и его динамика за год. Используется показатель поисковой системы Яндекс, который учитывает комплексную оценку ресурса - по аудитории, ее вовлеченности, полезности представленного контента и т.д. Чем больше фактический рост параметра, тем выше располагает структура. От каждой кредитной организации за попадание в ТОП-50 конкурировал один ресурс – тот, у которого больший индекс.



Информация по всем игрокам рынка собрана за один день. Отчетной датой является 13 декабря 2022 года. Расчет динамики ИКС выполнен сопоставлением текущих сведений с зафиксированными 1 февраля. То есть подразумевается изменение за прошедшие десять с половиной месяцев – с начала до конца текущего года. Если говорить о бизнес-модели участников рейтинга, то подавляющее большинство являются универсальными поставщиками финансовых услуг. То есть предоставляют продукты и населению, и юрлицам.