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Доллар снова 68, евро 72. Что дальше?

В понедельник, 19 декабря, произошло резкое ослабление рубля. Курс доллара вырос на 4,7%. На Мосбирже доллар преодолел отметку 68, евро 72. Что происходит на валютном рынке?

Экстремальный всплеск активности произошел без роста торговых оборотов, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

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– Рубль просто начал ослабевать, после длительного игнорирования падения стоимости нефти, ужесточения ДКП мировыми ЦБ и других факторов. Еще одной причиной мог стать рост импорта из-за чего спрос на валюту под конец года резко вырос, в то же время предложение со стороны экспортеров упало. За последние 6 сессий курс USD/RUB без откатов вырос на 8,5%. Вероятнее всего, что такой импульс не перерастет в устойчивую и продолжительную девальвационную волну. Движение доллара может быть ограничено несколькими сессиями, причем большую часть подъема, вероятно, мы уже видели, – отмечают эксперты.

По их мнению, поддержку рублю окажет фактор налогового периода, а также стабилизация сырьевых котировок: цены на нефть могут в ближайшее время не показать значительных колебаний, оставшись около $80 за баррель Brent. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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