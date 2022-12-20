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Internet Explorer отключат на Windows 10 с 14 февраля 2023 года

Ранее браузер сняли с поддержки.

«Настольное приложение Internet Explorer 11, вышедшее из поддержки, планируется окончательно отключить на некоторых версиях устройств с Windows 10 14 февраля 2023 года с помощью обновления Microsoft Edge, а не обновления Windows, как сообщалось ранее», – пишут в пресс-службе Microsoft.

Переход на Microsoft Edge призван обеспечить лучший пользовательский опыт и помочь организациям перевести последних оставшихся пользователей IE11 на Microsoft Edge. Напомним, что IE11 прекратил поддержку с 15 июня 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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