Internet Explorer отключат на Windows 10 с 14 февраля 2023 года

Ранее браузер сняли с поддержки.

«Настольное приложение Internet Explorer 11, вышедшее из поддержки, планируется окончательно отключить на некоторых версиях устройств с Windows 10 14 февраля 2023 года с помощью обновления Microsoft Edge, а не обновления Windows, как сообщалось ранее», – пишут в пресс-службе Microsoft.

Переход на Microsoft Edge призван обеспечить лучший пользовательский опыт и помочь организациям перевести последних оставшихся пользователей IE11 на Microsoft Edge. Напомним, что IE11 прекратил поддержку с 15 июня 2022 года.