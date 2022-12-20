Названы самые популярные направления для туризма в 2022 году

В топ-10 зарубежных направлений вошли Белоруссия, Турция, ОАЭ, Армения, Казахстан, Таиланд, Италия, Грузия, Узбекистан и Испания, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

В десятку самых востребованных регионов России по количеству бронирований туристами вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Республика Татарстан, Ростовская, Калининградская и Нижегородская области, Ставропольский край, Ярославская область.

«По итогам 2022 года спрос на ряд внутрироссийских направлений заметно вырос: так, доля бронирований в Санкт-Петербурге увеличилась до 17% (в 2021 году – 11%), на Краснодарский край приходится 16% бронирований (в 2021 году – 10%)», – сообщили исследователи.