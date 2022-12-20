Бывшего главу Минздрава Иркутской области осудили на 6 лет

Помимо Натальи Ледяевой сроки получили ее сын и еще несколько фигурантов дела.

«Суд с учетом мнения прокурора назначил женщине наказание в виде 6 лет 8 месяцев, ее сыну 8 лет лишения 6 месяцев, еще двоим фигурантам уголовного дела от 6 лет 6 месяцев до 8 лет 4 месяцев лишения, а остальным от 5 лет 4 месяцев до 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета Иркутской области.

Напомним, Наталья Ледяева покинула пост министра здравоохранения Иркутской области по официальным данным по состоянию здоровья, по информации СМИ – из-за дела о закупках масок. После информация из изданий подтвердилась – в отношении Ледяевой возбудили уголовное дело, ей предъявлено обвинение в мошенничестве. Экс-министру грозит до 10 лет колонии. Ранее она находилась под арестом.