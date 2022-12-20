62% россиян планируют потратить на новогодние подарки до 5 тыс. рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир и сети Fix Price, большая часть респондентов (57%) готовят подарки только членам семьи и родственникам. 6 из 10 респондентов ответили, что хотят в этом году снизить расходы на подарки.

Опрос показал, что 62% россиян готовы выделить на новогодние подарки близким людям до 5 тыс. рублей, 30% планируют уложиться в сумму от 5 до 10 тыс. рублей, а 8% не жалко потратить более 10 тыс. рублей. Снизить расходы в этом году по сравнению с прошлым годом намерены 57% опрошенных, основная причина такого решения – снижение доходов в этом году (42%) и рост цен на товары (44%). Увеличить же траты на подарки планируют лишь 4% россиян, главным образом из-за роста цен. Больше половины респондентов (57%) делают подарки по случаю новогодних праздников только членам семьи и родственникам, а 18% - родным и друзьям.

Что дарят россияне

«Встреча Нового года и Рождества – волшебное время, которое хочется отпраздновать в кругу близких людей, а украшения и сувениры – один из способов создать себе нужное настроение. Товары из новогодней коллекции начали появляться в магазинах сети Fix Price с середины октября, и в настоящее время в ассортименте представлено более 200 товарных позиций для создания праздничного настроения. Это как елочные украшения, а у нас представлены в продаже игрушки даже в ретро-стиле, так и шоколадные наборы, конверты для писем Деду Морозу и предметы декора», – Инна Кондратьева, директор департамента категорийного менеджмента Fix Price.

Что касается подарков детям, то большинство россиян стараются дарить полезные и развивающие игрушки (конструкторы, настольные игры и т.д.) – так ответили 47%, сладости же оказались вторым по популярности подарком – 35%, на третьем месте куклы, машинки и мягкие игрушки (23%). Коллегам россияне стараются дарить полезные в повседневной жизни вещи (48%) или же подарки с учетом индивидуальных предпочтений человека (39%), замыкают тройку лидеров – бюджетные и смешные сувениры (35%). Что касается места выбора магазинов для покупок, то любителей офлайн и онлайн-магазинов оказалось поровну – по 42%. При этом 3% россиян ответили, что не будут покупать подарки, а передарят что-то ненужное.

Новый год – домашний праздник

Практически никто из россиян не планирует уезжать на празднование Нового года из своего города, лишь 3% будут отмечать в другом регионе России, а 1% - за границей. 62% респондентов в этом году отпразднуют Новый год, как и раньше, а 28% сообщили, что сделают это более тихо и скромно по сравнению с 2021 годом. 12% сказали, что в этом году у них нет настроения украшать жилище к праздникам, а 64% будут украшать все вокруг и готовиться к встрече 2023 года, как и всегда. Самыми популярными аксессуарами для создания праздничной атмосферы в России, по словам опрошенных, являются игрушки на елку, новогодние сувениры, а также светильники и гирлянды.

«В нестабильной экономической ситуации покупатель старается радовать себя приятными мелочами, и Новый год – отличный повод для этого. При этом покупатель остается рациональным в своих тратах и оптимизирует расходы. Один из способов оптимизации – это выбор сети с оптимальным соотношением цены, ассортимента и качества товаров. В данной ситуации покупатель активно диверсифицирует каналы продаж, чередуя онлайн и офлайн форматы в поисках игрока, который максимально закроет его потребности, предлагая широкий ассортимент по выгодной цене», – Анастасия Сидорина, директор по работе с клиентами Ромир.