Что смотрели жители Иркутской области в 2022 году?

МТС рассказала о кинематографических предпочтениях иркутян на основе данных онлайн-кинотеатра KION за 2022 год. Наибольшей популярностью у жителей региона пользовались фэнтези и криминальные триллеры.

Аналитики сравнили жанровые предпочтения жителей Иркутской области с остальными регионами России. В целом россияне за уходящий год отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в том время как у иркутян большей популярностью пользуются криминальные триллеры и фэнтези.

В список самых любимых фильмов 2022 года у жителей Иркутской области вошли триллер о выживании в авиакатастрофе «Одна», боевик Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом «Гнев Человеческий», криминальный триллер «Флешбэк» о киллере с Лиамом Нисоном в главной роли, драма о исчезнувшей женщине с Джерардом Батлером «Пропавшая».

Кроме того, у иркутян вырос интерес к отечественным фильмам и сериалам. Первое место среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION от МТС жители Приангарья отдали популярному сериалу о жажде жизни «Почка». Второе место кинопросмотра в регионе занимает детективный триллер о похищении с Виктором Добронравовым «Технарь». Третье место досталось драмеди «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли.

Среди зарубежных сериалов в 2022 году иркутяне чаще всего смотрели восточную сказку о настоящей любви «Султан моего сердца», романтическую драму с обаятельными героями «Демон/Гоблин», медицинскую драму «Хороший доктор», сагу о борьбе за Железный трон «Дом дракона» и французский триллер «Багровые реки».