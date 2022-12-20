Рынок труда быстро адаптируется, но персоналу нужна психологическая поддержка

2022 год стал для российской экономики в целом и для рынка труда в частности беспрецедентным на вызовы – СВО, частичная мобилизация, отток представителей некоторых профессий за пределы России. Всё это изменило поведение, как работодателей, так и соискателей. Однако адаптация рынка труда произошла довольно быстро. Для многих кандидатов сейчас более важна стабильность, а не только высокая зарплата, работодатели из сектора производства и добычи проявляют большую активность, а главный фокус работодателей направлен на заботу о персонале, рассказали эксперты на VIII HR-форуме РБК.

По их мнению, у компаний из разных секторов адаптация к новым условиям шла по-разному.

Заместитель гендиректора по управлению персоналом «Русала» Наталья Альбрехт рассказала, что на отдельных предприятиях группы доля производственного персонала доходит до 90%. Соответственно, количество мобилизованных там было заметным. На некоторых участках оставшиеся сотрудники просили не искать замену мобилизованным и выступили с инициативой работать за ушедших на фронт.

Что касается оттока, он тоже был неоднороден. «Мы наблюдали отток представителей некоторых профессий за пределы России. И тут есть интересный феномен: это более распространенная история для менеджеров среднего звена, но не для топ-менеджеров. Последние более стабильные и оседлые. Тем не менее, мы видим, что сейчас все потихонечку возвращаются. В целом, рынок труда действительно очень быстро адаптировался», — отметила, в свою очередь, HR-директор группы компаний Simple Екатерина Прохорова.

По мнению экспертов, в ситуации турбулетности, с которой многие компании столкнулись еще в пандемию, фокус работодателей сейчас в первую очередь направлен на психологическое и ментальное благополучие сотрудников.

«Мы видим нарастающий уровень стресса, и его драйвер постоянно меняется. Сейчас забота о сотрудниках пронизывает все», — отметила заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2 Елена Иванова.

Наталья Альбрехт рассказала, что все усилия компании направлены на модернизацию производства, улучшение условий труда и психологическую поддержку.

«Мы улучшаем экзоскелеты, с помощью которых работники распределяют нагрузку и избегают профессиональных заболеваний. У нас есть собственный медицинский центр, представленный на каждом нашем большом предприятии. Кроме того, компания наняла психологов и запустила линию психологической поддержки», – подчеркнула Наталья Альбрехт.