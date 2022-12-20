Режим ЧС ввели в Слюдянке Иркутской области

Из-за аварии на теплотрассе без отопления остаются 5 тысяч человек.

«В связи с прорывом на теплотрассе в городе Слюдянке с 13.30 19 декабря прекращено теплоснабжение Центрального района. Без отопления остаются 137 домов с населением около 5 тыс. человек, три школы, четыре детских сада, центральная районная больница. В настоящее время в городе введен режим ЧС», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм-канале.

Как сообщил глава Слюдянки Владимир Сендзяк, школы и детские сады сегодня не работают. В больнице установлены обогреватели. Температура наружного воздуха минус 12 градусов. В квартирах – плюс 15-19 градусов.

Специалисты уже заменили поврежденный участок теплотрассы длиной шесть метров. Устранить аварию планируют в 19:00 20 декабря.