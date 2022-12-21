«Кузьмиха Бонус»: от 100 тысяч рублей на новый автомобиль до подарков на Новый год

ГК «Кузьмиха» запустила программу привилегий для своих клиентов

Фото: Евгений Скуратов. Предоставлено ГК "Кузьмиха"

ГК «Кузьмиха» умеет удивлять своих клиентов приятными сюрпризами. На прошлой неделе сотрудники компании организовали своеобразное автопати с музыкой, угощениями и розыгрышами для владельцев автомобилей Chery, Exeed, Honda, купленных в дилерском центре компании. А поводом для встречи стал запуск большой программы привилегий «Кузьмиха Бонус».

С любовью к клиентам

Суть программы заключается в том, что каждый покупатель дилерского центра – а это почти 1,5 тысячи человек – получает карту привилегий «Кузьмиха Бонус» и сможет пользоваться различными преференциями как от ГК «Кузьмиха», так и от партнёров компании. Конечно, собрать всех и сразу в одном месте было бы невозможно, поэтому в праздничной обстановке карту вручали первым ста клиентам.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Мы с любовью относимся ко всем своим клиентам и хотим сделать их жизнь более комфортной, а наша мультибонусная карта значительно сократит владельцам расходы на содержание их автомобиля, – отметил на открытии мероприятия директор по маркетингу ГК «Кузьмиха» Александр Цветков. – У карты «Кузьмиха Бонус» есть три важные опции – во-первых, её владельцы получают приятную скидку на покупку нового автомобиля в наших дилерских центрах. Во-вторых, карта даёт возможность получать кэшбэк на все сделанные у нас транзакции. И, в-третьих, у карты есть восемь партнёров, которые будут предоставлять по ней эксклюзивные скидки на свои услуги и товары. В Иркутске мы первые из дилерских центров запускаем такую программу.

Более подробно об основных преференциях для клиентов рассказал директор автосалона Chery Алексей Литвинцев. Так, он сделал акцент на том, что разовая скидка на покупку нового автомобиля составит 100 тысяч рублей, причём неважно, какой это будет бренд – Chery или Exeed.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Кэшбэк по карте составит от 5 до 10 процентов на разные услуги, которые оказывает дилерский центр: в частности, возврат средств на карту будет осуществляться и при прохождении ТО, и при ремонте автомобиля, и при покупке дополнительного оборудования и аксессуаров, – перечислил Алексей.

А кроме этого, он назвал мероприятие прекрасным поводом познакомиться всем клиентам дилерского центра вживую, а не только по переписке в сообществе поклонников автомобилей из Поднебесной.

Хорошей машине – хороший бензин

Например, Олеся Васильченко, руководитель отдела маркетинга сети АЗС БРК – одного из ключевых партнёров программы «Кузьмиха Бонус» – уже почти год является владельцем автомобиля Exeed, и, по её словам, ни автомобиль, ни бензин, который она, естественно, заливает на БРК, её ни разу не подводили.

Фото: Евгений Скуратов. Предоставлено ГК "Кузьмиха"

– Приглашение в этот проект для нашей компании ответственно и значимо, и думаю, что наше сотрудничество с ГК «Кузьмиха» будет расти и расширятся, поскольку в настоящее время коллаборация бизнеса становится, как никогда актуальна, – отметила Олеся.

Всем участникам программы «Кузьмиха Бонус» одна из крупнейших сетей АЗС в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае дарит накопительную скидку на заправку, а для старта все участники автопати получили по 250 дополнительных баллов, которыми можно было воспользоваться буквально сразу после получения карты. Кроме этого, прямо на мероприятии среди его участников разыграли 150 литров бензина от сети АЗС БРК.

Ещё один «чисто» автомобильный партнёр программы «Кузьмиха Бонус» тоже не нуждается в особом представлении. Это – известный иркутский моечный комплекс «Элис», который предоставляет владельцам карты 25-процентную скидку на мойку автомобиля.

На помощь придут юристы

Наверное, каждый автомобилист в Иркутске слышал и о компании «Форсайт», которая оказывает иркутским автовладельцам услуги аварийных комиссаров. Она тоже партнёр программы «Кузьмиха Бонус».

Фото: Евгений Скуратов. Предоставлено ГК "Кузьмиха"

– Хочу всем пожелать удачи на дорогах, но если так случится, что удача отвернётся, то мы поможем решить все проблемы на особых для вас условиях: наши скидки для владельцев карты составят от 15 до 30 процентов, – заверил генеральный директор «Форсайта» Андрей Харин.

Также на помощь участникам программы в случае необходимости придёт ещё один партнёр – юридическое бюро «ВС Консалт». По информации его генерального директора Алексея Черкашина, в семье которого тоже есть автомобиль Chery, скидка на услуги компании составит 20%, причём они совершенно не обязательно должны быть связаны с автомобильной тематикой.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Давнее сотрудничество с ГК «Кузьмиха» связывает и СПАО Ингосстрах. Поэтому компания, по словам заместителя директора Юлии Немчиновой, с удовольствием стала партнёром программы привилегий и предоставляет для её участников 20-процентную скидку на добровольное страхование имущества: квартиры, дачи, загородного дома.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Плюс спорт, еда и красота

Среди партнёров программы есть и компании, представляющие другие полезные продукты и услуги. Например, популярная в нашем городе сеть фитнес-клубов World Class. О том, какие бонусы могут получить здесь владельцы Chery, Exeed и Honda, рассказала маркетолог Юлия Шошина:

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– С картой «Кузьмиха Бонус» у нас можно приобрести клубную карту годового формата с 20-процентной скидкой от базовой стоимости, – пояснила она и плюсом к этому разыграла пять брендированных подарков от клуба, которые достались знатокам спортивных услуг от World Class.

Подарков на вечере в принципе было много. Например, сертификаты на свою продукцию разыграл ещё один партнёр бонусной программы – служба доставки авторской японской и паназиатской кухни в Иркутске «Мэси-суши». А непосредственно участникам клуба привилегий компания дарит скидку на все заказы в размере 10%, с перспективой роста для постоянных клиентов до 15%.

Фото: Евгений Скуратов. Предоставлено ГК "Кузьмиха"

Большой спектр скидок по карте «Кузьмиха Бонус» предоставляет и сеть магазинов косметики «Крем». В частности, 40% – на парфюм, 15% – на декоративную косметику и корейскую продукцию и 8% – на весь остальной ассортимент. И это – прекрасная возможность для владельцев карты приобрести хорошие подарки родным и близким на Новый год.

Комментарий

«Все партнёры программы очень нужные»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Алёна Крень, владелица Chery Tiggo 4:

– Я владею машиной ровно год, и очень довольна. Это мощный, проходимый автомобиль, на которой мы объездили все Тажераны. У меня нет нареканий ни к двигателю, ни к электронике, ничего не сбоит и не глючит. Как владелицу карты привилегий «Кузьмиха Бонус», мне, в первую очередь, нравится, что она даёт кэшбэк за техническое обслуживание. Я считаю, что автомобиль надо обслуживать только у дилера – с гарантией и по правилам, тем более, что ТО стоить всегда не дёшево. Здорово, что есть скидка на заправку у проверенной сети АЗС. Вообще, все партнёры программы очень нужные, потому что мы и ролы заказываем, и косметические средства не бывают лишними.

Наталья Горбань