Новости

Мосбиржа приостанавливает торги акциями ФСК ЕЭС и Россетей с 26 декабря

Это связано с реорганизацией компаний.

Мосбиржа сообщила о том, что с 26 декабря 2022 г. будут приостановлены торги акциями ФСК ЕЭС, а также обыкновенных и привилегированных акций Россетей. Приостановка  связанных с реорганизацией компаний.

Приостановка торгов бумагами Россетей объясняется прекращением деятельности компании в результате ее реорганизации.

В середине сентября акционеры Россетей на внеочередном собрании согласовали реорганизацию компании в виде присоединения к ФСК ЕЭС.

Присоединение будет осуществлено через допэмиссию на 1,75 трлн обыкновенных акций ФСК номиналом 0,5 руб. каждая. Общая сумма допэмиссии составит 874,4 млрд руб. и будет размещена путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций Россетей, обыкновенных акций ДВЭУК-ЕНЭС, привилегированных акций типа А Томских магистральных сетей в дополнительные обыкновенные акции ФСК ЕЭС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

"Время местных". Как "Слата" помогает товаропроизводителям Иркутской области
«Время местных». Как «Слата» помогает региональным производителям
Как развивать родное дело: диалог власти, ритейла и производителей
«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании