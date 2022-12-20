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Доллар почти 70, евро 74

Во вторник, 20 декабря,  доллар установил семимесячный максимум около 69,6 руб., евро впервые с начала мая немного превышал 74 руб. После старта  сессии валютные пары откатились  от достигнутых вершин, рубль замедлил падение.

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– Несмотря на позитивные внешние сигналы, рубль остается под давлением фундаментальных факторов, – считают эксперты БКС Мир Инвестиции. – Прежде всего это сокращение валютных поступлений от экспорта из-за снижения котировок сырья в последние месяцы, а также дальнейшее восстановление импорта. Этот дисбаланс усиливается традиционным для конца года всплеском спроса на иностранную валюту.

При этом китайский юань в паре с рублем растет сильнее, чем доллар, благодаря подорожанию юаня на мировом рынке. Пара CNY/RUB установила семимесячный максимум около отметки 9,93 руб.

Нефть Brent повысилась на 0,9% до $80,5.

– Поддержку нефти продолжает оказывать намерение китайских властей в 2023 г. сфокусироваться на стимулировании роста экономики, в том числе за счет увеличения внутреннего спроса. Однако риски замедления мировой экономики препятствуют устойчивому восстановлению нефтяных цен, – резюмируют эксперты БКС.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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