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Сбер запустил промовклад со ставкой до 9,5% годовых

Он предназначен для зарплатных клиентов.

20 декабря Сбер запустил промовклад «Лучший % Зарплатный» для тех, кто получает зарплату на карту банка. Оформить его можно только дистанционно — в приложении СберБанк Онлайн — до 15 января 2023 года включительно.

Максимальная ставка достигает 9,5% годовых — её размер зависит от суммы и срока депозита. Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей, максимальная не ограничена. Срок вклада — 3, 6, 14 или 36 месяцев. Пополнять депозит или снимать с него средства до окончания срока нельзя.

Вклад доступен тем, кто получил на карту или счёт Сбера хотя бы одну зарплату в период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года, а также участникам программы «Персональный зарплатный проект», которые самостоятельно переводят часть своего оклада в Сбер, чтобы иметь возможность пользоваться привилегиями зарплатных клиентов.

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Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка:

«К Новому году мы приготовили отличное предложение по вкладам для зарплатных клиентов и участников программы "Персональный зарплатный проект", которое позволяет получать дополнительный доход на комфортных условиях. Специальный вклад для тех, кто получает зарплату на карты Сбера, отличается от стандартных условий более низкой суммой открытия — 30 тыс. руб., доступным коротким сроком вклада — 3 месяца, а также повышенными ставками на сроках 6 и 14 месяцев. Если открыть вклад на три года, ставка по нему будет максимальной — вплоть до 9,5% годовых. Мы понимаем, что в предновогодней суете идти в офис не всегда удобно, поэтому оформить депозит "Лучший % Зарплатный" можно в мобильном приложении».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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