В Слюдянке без тепла остались более 4 тысяч человек

Губернатор Иркутской области провёл внеочередное заседание ЧС

Фото предоставлено пресс!службой правительства Иркутской области

Прохождение отопительного сезона на территориях муниципальных образований региона обсудили на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области под руководством Губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Напомним, что в Слюдянском городском поселении 20 декабря введен режим чрезвычайной ситуации в связи с нарушением жизнеобеспечения населения города. Из-за аварии на теплотрассе прекращена подача отопления и горячего водоснабжения.

По поручению Губернатора к месту аварии командированы первый заместитель главы региона Роман Колесов и представители министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области.

- Вопросы жизнеообеспечения в зимний период необходимо держать на особом контроле. Важно пообщаться с жителями, выяснить, какая помощь требуется, а также разобраться в причинах аварии, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Как отметил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин, детальный анализ ситуации будет проведен.

По информации мэра Слюдянского района Алексея Шульца, в городе без отопления остались 111 домов, где проживает 4367 человек, включая 1638 детей, а также восемь социальных объектов. Ученики трех школ переведены на дистанционное обучение. Для жителей подготовлено два пункта временного размещения. На данный момент желающих ими воспользоваться нет – люди используют обогреватели. В ликвидации аварии задействовано 24 человека и 11 единиц техники. Восстановить теплоснабжение планируется в ночь на 21 декабря. Губернатор подчеркнул, что необходимо рассматривать разные варианты развития событий и быть к ним готовыми.

На заседании также было отмечено, что в настоящее время в целях предупреждения ЧС из-за отсутствия дизельного топлива на дизельной электростанции режим повышенной готовности действует в поселке Ербогачен Катангского района.

В связи с погодными условиями по предложению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды режим повышенной готовности с 20 декабря вводится на всей территории Катангского района.

Кроме того, на контроле остаются вопросы обеспечения топливом ряда населенных пунктов Тулунского и Бодайбинского районов.