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В Слюдянке устранили аварию, теплоснабжение восстановят в течение нескольких часов

В районе пяти утра на теплотрассе в Слюдянке закончили сварочные работы, на заполнение системы и восстановление необходимых температурных параметров уйдёт несколько часов, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после заседания КЧС.

– На месте работает мой первый заместитель Роман Андреевич Колесов, он лично побывал на месте аварии, проверил температуру на объектах, доложил, что ниже критической она не опускалась. В больнице – выше 20 градусов, отапливают обогревателями. На телефон единой дежурно-диспетчерской службы за сутки поступило 10 обращений. Взяты в работу, – отметил Игорь Кобзев.

Напомним, что вчера, 20 декабря, в г. Слюдянка Иркутской области в результате аварии на теплотрассе была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения, без тепла остались более 4 тысяч человек, введён режим чрезвычайной ситуации в связи с нарушением жизнеобеспечения населения города.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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