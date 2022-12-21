Еще одну пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении доставили вертолетом в Иркутск

Вертолет регионального Центра медицины катастроф доставил из Братска в Иркутск пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении в сопровождении реанимационной бригады. Пациентке будет оказываться помощь в ожоговом центре ГБ №3 Иркутска. Об этом SIA.RU рассказали в компании.

Вечером 19 декабря борт с 4 пострадавшими приземлился в Иркутске, их доставили из Усть-Кута. Еще один человек продолжает получать лечение в медучреждении Братска. Здоровью сотрудника, получившему обморожение, ничто не угрожает, мужчина находится на амбулаторном лечении.

Все 7 пострадавших – сотрудники подрядных организаций ИНК. Ситуация находится на контроле у Минздрава Иркутской области и компании, вся необходимая помощь организуется и оказывается в кратчайшие сроки. Жалоб и обращений от других сотрудников Марковского месторождения не поступало.

Напомним, возгорание на территории комплексной подготовки газа на Марковском месторождении произошло 18 декабря в 22:29 местного времени и было ликвидировано 19 декабря в 03:05. В результате инцидента погибших нет.