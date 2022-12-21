27% иркутян попросили у Деда Мороза повышения зарплаты

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди жителей Иркутской области и выяснила, какой карьерный подарок они попросили бы у Деда Мороза.

27% жителей Иркутской области хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы. Чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом.

Еще 25% опрошенных в качестве карьерного подарка от Деда Мороза хотели бы получить новую профессию. Чаще всего жители региона мечтают освоить ИТ-сферу (42%). Остальные направления пользуются значительно меньшим интересом: маркетинг хотели бы освоить 16%, искусство, логистику, финансы и медицину – по 8%, юриспруденцию – 5%.

По 15% работников из Иркутской области загадали бы Деду Морозу обучение дополнительной профессии или развитие компетенций в текущей профессии, 7% мечтают о таком новогоднем подарке, как повышение в должности, 6% хотели бы получить признание в текущей специальности. Остальные затруднились ответить.

Размышляя о том, по какому критерию стоит выбирать профессию в 2023 году, 54% опрошенных жителей Иркутской области назвали заработную плату, 46% – востребованность профессии, 42% – стабильность, 37% – перспективу карьерного роста и 34% – перспективу отрасли.

Если бы можно было выбрать любую профессию, то 23% иркутян в 2023 году стали бы ИТ-специалистами, 19% – путешественниками, 12% – дизайнерами, 8% – актерами, 7% – экономистами, по 4% - коучами, блогерами или врачами, 2% – полицейскими, а по 1% – маркетологами или учителями. Еще 15% выбрали бы иные варианты, среди них встречались массажист, директор, писатель, переводчик, фотограф, ученый, инженер и другие.