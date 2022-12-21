117 семей из Иркутска улучшили жилищные условия в 2022 году

Условия проживания улучшили 117 семей – 332 человека. Об этом сообщили в комитете по градостроительной политике администрации Иркутска.

– На такие цели выделено 483,4 миллиона рублей из бюджета Фонда содействия реформированию ЖКХ, из городской и областной казны. Предлагаются разные механизмы расселения: получение выплаты для самостоятельного приобретения жилья, предоставление администрацией квартиры на вторичном рынке или переселение в новостройку, – пояснила начальник департамента жилищной политики комитета Елена Пешкова. – В этом году 77 семей выбрали выплату денежных средств для приобретения другого жилья взамен аварийного, 40 семьям мы приобрели квартиры на вторичном рынке.

В конце 2021 года новоселами стали 135 семей – они получили квартиры в микрорайоне «Эволюция». В настоящий момент завершается строительство еще двух блок-секций, и в следующем году 187 семей получат ключи от нового жилья.

Для улучшения жилищных условий горожан и ликвидации аварийного фонда с 2012 года в областном центре действует механизм развития застроенных территорий, за счет которого современное жилье взамен аварийного предоставляют застройщики.