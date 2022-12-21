Названы самые популярные направления для новогодних поездок среди иркутян

Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда же отправятся на новогодние праздники иркутяне.

Оказалось, что самые популярные страны для новогодних путешествий у жителей Иркутска – это Таиланд, Узбекистан, Киргизия, Турция и Беларусь. Из зарубежных направлений лидируют:

Бангкок: перелёт – 105 310 ₽ Пхукет: перелёт – 170 600 ₽ Ташкент: перелёт – 37 640 ₽ Ош: перелёт – 23 720 ₽ Анталья: перелёт – 79 710 ₽ Стамбул: перелёт – 65 660 ₽ Минск: перелёт – 34 330 ₽ Дубай: перелёт – 127 710 ₽ Ереван: перелёт – 52 280 ₽ Бишкек: перелёт – 23 380 ₽

Из российских направлений у иркутян популярны:

Москва: перелёт – 19 950 ₽ Санкт-Петербург: перелёт – 24 670 ₽ Сочи: перелёт – 27 420 ₽ Новосибирск: перелёт – 16 840 ₽ Красноярск: перелёт – 8 860 ₽ Калининград: перелёт – 27 010 ₽ Владивосток: перелёт – 20 930 ₽ Казань: перелёт – 23 530 ₽ Екатеринбург: перелёт – 17 980 ₽ Хабаровск: перелёт – 23 280 ₽

Поездка по России у жителей Иркутска в среднем продлится 8 дней, путешествие за границу – 12 дней. Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека составит 22 100 ₽. Цена аналогичного перелёта за границу – 59 000 ₽. Средняя стоимость ночи в отеле по России – 6 000 ₽, за границей – 4 820 ₽.

В целом по России самые популярные страны для новогодних путешествий – это Турция, Армения и Казахстан, а наиболее популярные города – Ереван, Стамбул и Дубай. Без учёта стран ближнего зарубежья в топе направлений – Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Сербия и Израиль, а из городов – Стамбул, Дубай, Анталья, Тель-Авив и Белград. Среди российских городов, как и в 2021 году, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи.