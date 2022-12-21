Названы самые популярные направления для новогодних поездок среди иркутян

Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда же отправятся на новогодние праздники иркутяне.
Оказалось, что самые популярные страны для новогодних путешествий у жителей Иркутска – это Таиланд, Узбекистан, Киргизия, Турция и Беларусь. Из зарубежных направлений лидируют:
- Бангкок: перелёт – 105 310 ₽
- Пхукет: перелёт – 170 600 ₽
- Ташкент: перелёт – 37 640 ₽
- Ош: перелёт – 23 720 ₽
- Анталья: перелёт – 79 710 ₽
- Стамбул: перелёт – 65 660 ₽
- Минск: перелёт – 34 330 ₽
- Дубай: перелёт – 127 710 ₽
- Ереван: перелёт – 52 280 ₽
- Бишкек: перелёт – 23 380 ₽
Из российских направлений у иркутян популярны:
- Москва: перелёт – 19 950 ₽
- Санкт-Петербург: перелёт – 24 670 ₽
- Сочи: перелёт – 27 420 ₽
- Новосибирск: перелёт – 16 840 ₽
- Красноярск: перелёт – 8 860 ₽
- Калининград: перелёт – 27 010 ₽
- Владивосток: перелёт – 20 930 ₽
- Казань: перелёт – 23 530 ₽
- Екатеринбург: перелёт – 17 980 ₽
- Хабаровск: перелёт – 23 280 ₽
Поездка по России у жителей Иркутска в среднем продлится 8 дней, путешествие за границу – 12 дней. Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека составит 22 100 ₽. Цена аналогичного перелёта за границу – 59 000 ₽. Средняя стоимость ночи в отеле по России – 6 000 ₽, за границей – 4 820 ₽.
В целом по России самые популярные страны для новогодних путешествий – это Турция, Армения и Казахстан, а наиболее популярные города – Ереван, Стамбул и Дубай. Без учёта стран ближнего зарубежья в топе направлений – Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Сербия и Израиль, а из городов – Стамбул, Дубай, Анталья, Тель-Авив и Белград. Среди российских городов, как и в 2021 году, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи.