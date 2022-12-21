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Названы ТОП-5 событий Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ

Уходящий 2022 год для многих был непростым. Но, несмотря на внешние условия, Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ не снизил объемов производства алюминия, выполнил все взятые на себя социальные обязательства и сохранил возможность оказывать благотворительную помощь.

Вместе с Евгением Рапацевичем, генеральным директором Иркутского алюминиевого завода, вспомним, чем запомнился этот год заводчанам и жителям Шелеховского района.

ИркАЗа 60 лет

10 февраля Иркутский алюминиевый завод отметил свое 60-летие. По традиции в этот день на заводе отлили юбилейную чушку – 10-килограмовый слиток из сплава алюминия с кремнием, титаном, магнием и стронцием. Такие сплавы, наряду с алюминиевой катанкой, составляют почти три четверти всей продукции ИркАЗа. Это позволяет заводу удерживать лидерские позиции в РУСАЛе по процентным показателям выпуска ПДС.

– За 60 лет работы наш завод выпустил 15,9 миллиона тонн алюминия, из них 98,5% высокосортного металла, востребованного в кабельной и строительной отраслях, автомобилестроении, электротехнике, – отметил Евгений Рапацевич.

РУСАЛ – детям

РУСАЛ создает различные условия для интеллектуального и физического развития детей и подростков. На постоянной основе на Иркутском алюминиевом заводе проходят профориентационные и ознакомительные экскурсии для школьников и студентов Шелеховского района и города Иркутска.

В апреле Шелехове прошли вступительные экзамены в Первый университетский лицей имени Лобачевского, который располагается в Усть-Лабинске Краснодарского края.

Ежегодно дети сотрудников компании отдыхают в корпоративном лагере в Хакасии по программе «Экспедиция на планету РУСАЛ».

В мае в Шелехове прошел РУСАЛ Фестиваль #Наука. Почти 1500 детей шелеховского района посетили физико-химическое шоу.

В августе в рамках акции «Собери ребенка в школу» 130 детям, чьи родители работают на ИркАЗе, вручили дневники и подарочные сертификаты для приобретения школьных принадлежностей.

В ноябре стартовала всероссийская олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» для учеников 8-11 классов. Школьники могут продемонстрировать свои знания в математике, физике, химии и информатике, и побороться за призы от компании РУСАЛ.

Победители и призеры олимпиады получат дополнительные баллы к рейтингу при поступлении в вузы-партнеры, а также призы и подарки от РУСАЛа.

Реализация проекта «Шелехов парк»

С весны этого года в городском парке Шелехова шли работы по благоустройству. Подготовку архитектурной концепции профинансировал и организовал РУСАЛ, проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Сегодня реконструкция на финишной прямой. Торжественное открытие парка состоится в следующем году.

На реализацию проекта потрачено 150 миллионов рублей, 50 из которых выделила компания РУСАЛ. На эти средства установлены малые архитектурные формы: качели, детские площадки, скамейки и парковые скульптуры.

День металлурга

В юбилейный год ИркАЗ с особым размахом отметил и День металлурга. На стадионе «Металлург» состоялся праздничный концерт с участием Стаса Михайлова, мультимедийное шоу и грандиозный салют. Вместе с шелеховчанами отмечать праздник приехали люди практически со всей Иркутской области. Яркие эмоции подарили зрителям выступления музыкальных заводских коллективов «Дофамин» и «Искра», а также иркутские коллективы «Extrovert» и «Chelentano band». Гостями мероприятия стали 16 тысяч человек.

Территория ответственности

РУСАЛ уделяет большое внимание благоустройству и развитию города Шелехова. Только в этом году на благотворительные цели было выделено порядка 100 млн рублей.

Весной в рамках экоакции «На зеленой волне» РУСАЛовцы высадили 70 саженцев сосны и вяза в Шелехове. На средства ИркАЗа в этом году отремонтированы фасады городского музея им. Г.И. Шелехова и школы № 14.

В октябре в Шелехове появились новые красивые арт-объекты – три топиарные фигуры подарил городу Иркутский алюминиевый завод.

В спортивные секции и кружки города приобретается оборудование и экипировка для юных спортсменов. Также в этом году благодаря Иркутскому алюминиевому заводу в разных частях Шелехова появились новые спортивные и детские площадки.

Компания РУСАЛ постоянно поддерживает образовательные, социальные и спортивные учреждения. Традиции поддерживать города ответственности много лет назад заложил основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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