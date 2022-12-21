Остров Ольхон и Иркутская область вошли в «тройку» лидеров проекта «Места силы России»

Проект «Места силы России» проходит в Иркутской области в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

По итогам финального этапа открытого общероссийского голосования, которое проходило на сайте, одним из наиболее интересных и уникальных «мест силы» России стал уникальный остров Ольхон – единственный обитаемый остов Байкала. Ольхон вошел в тройку лидеров «Мест силы России» и занял 2-е место по итогам общероссийского голосования (1-е место – Коломна, 3-е место – озеро Светлояр).

Актуальность инициативы также подтверждается тем фактом, что 2022 год, согласно указу президента РФ Владимира Путина, признан Годом культурного наследия народов России. Сохранение культурных традиций, этнокультурного многообразия и культурной самобытности народов России – вот те задачи, которые ставят перед собой организаторы проекта – Межрегиональная общественная организация поддержки молодежных инициатив «Молодежная палата».