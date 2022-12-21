Сроки признания пропавших солдат погибшими могут сократить

Законопроект намерена внести в Госдуму группа депутатов ЛДПР. Об этом сообщают «Известия».

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили к внесению в Госдуму законопроект «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Он позволит сократить сроки признания граждан без вести пропавшими и умершими в связи с боевыми действиями.

Сейчас без вести пропавшего человека объявляют умершим только спустя два года после окончания военных действий. Депутаты предлагают установить срок в два года вне зависимости от того, закончились боевые действия или нет.

В других фракциях готовы инициативу поддержать, но при этом призывают уменьшить временной интервал вплоть до шести месяцев.