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Сроки признания пропавших солдат погибшими могут сократить

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Законопроект намерена внести в Госдуму группа депутатов ЛДПР. Об этом сообщают «Известия».

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили к внесению в Госдуму законопроект «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Он позволит сократить сроки признания граждан без вести пропавшими и умершими в связи с боевыми действиями.

Сейчас без вести пропавшего человека объявляют умершим только спустя два года после окончания военных действий. Депутаты предлагают установить срок в два года вне зависимости от того, закончились боевые действия или нет.

В других фракциях готовы инициативу поддержать, но при этом призывают уменьшить временной интервал вплоть до шести месяцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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