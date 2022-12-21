Следственный комитет проверит законность закрытия скоростного трамвая в Усть-Илимске

Горожане записали обращение о планирующемся закрытии самого северного трамвая страны, началась доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители Усть-Илимска в видеообращении к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину сообщили о планирующемся закрытии самого северного трамвая страны.

По данному факту следственным отделом по г. Усть-Илимск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий).

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.