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Следственный комитет проверит законность закрытия скоростного трамвая в Усть-Илимске

Горожане записали обращение о планирующемся закрытии самого северного трамвая страны, началась доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители Усть-Илимска в видеообращении к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину сообщили о планирующемся закрытии самого северного трамвая страны.

По данному факту следственным отделом по г. Усть-Илимск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий).

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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