Дедом Морозом хоть раз был каждый третий отец

Снегурочкой – каждая третья мать.

Наряжаться Дедом Морозом хоть раз доводилось каждому третьему папе, Снегурочкой – каждой третьей маме. В предновогоднем опросе сервиса по поиску – работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Играть роль Деда Мороза для своих детей доводилось каждому третьему российскому папе (34%): 27% пробовали себя в этом амплуа дома или в гостях, а каждый десятый (10%) – на мероприятии в школе или в детском саду. Мамам эту роль доверяют реже: приклеивать бороду и брать мешок с подарками приходилось лишь 4%, причем 1 из 100 делала это дома, а 5% – на утреннике в детском учреждении. Зато каждая третья мать выступала в амплуа Снегурочки: 19% хоть раз сыграли ее дома, а 17% – для более широкой аудитории.

Россияне, не имеющие детей, играют новогодних персонажей реже, чем родители. Быть Дедом Морозом доводилось каждому четвертому представителю сильного пола (24%): 10% делали это, чтобы повеселить своих родственников и друзей, 7% – на корпоративах, 8% – когда учились в школе. Опыт исполнения роли доброго Деда есть и у 12% женщин. К счастью, Снегурочку представительницам прекрасного пола приходилось изображать чаще (26%).