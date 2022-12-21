Рост турсферы практически сравнялся с доковидными показателями

Турция, Египет и Таиланд помогли восстановить туристическую отрасль России в 2022 году. По данным сервиса онлайн-бронирования туров Travelata.ru, в 4-м квартале нынешнего года прирост относительно 2021-го составил 60%. Фактически такие темпы означают возвращение к росту в доковидный период. Как и где предпочитали в этом году отдыхать россияне, выяснили аналитики Travelata.ru.

Точка роста

Лидером продаж в туристическом секторе стала Турция. Это направление по сравнению с прошлым годом потеряло 7% и составило 37% от общего числа бронирований. Средний чек резко вырос с 95 тысяч рублей до 149 тысяч. На втором месте, как и в прошлом году, находятся отечественные курорты. Туда отправились 26% отдыхающих, что больше, чем в 2021-м, на 4%. Цена изменилась незначительно: увеличилась с 43 до 49 тысяч рублей за тур.

Третье место традиционно занимает Египет. К Красному морю отправились 16% россиян в этом году, а в прошлом там побывали 17% отпускников. Средний чек увеличился с 90 до 110 тысяч рублей. На четвертом месте второй год подряд находится ОАЭ. Замкнул тройку лидеров в 2022 г. Таиланд. В стране полностью сняты ковидные ограничения, с ней налажены транспортные связи, и россияне начали активно покупать туры туда, несмотря на самый большой средний чек 180 тысяч рублей. В прошлом году пятую строчку занимал Кипр.

Большой Сочи сохраняет лидерство второй год подряд. В прошлом, 2021-м, Адлер и Имеретинский составляли 38% в структуре продаж поездок по России, в этом году их общая доля составляет 46%. Средний чек около 50 тысяч рублей, что отличается от прошлогоднего показателя на 10 тысяч рублей. Более чем вдвое увеличилось число туристов, побывавших в Санкт-Петербурге. Оно выросло с 5 до 11%. Чек изменился с 29 тысяч до 32 тысяч рублей в среднем. В целом туристы стали больше обращать внимание на экскурсионные городские направления, в числе лидеров появился Калининград. Также заметен спад интереса к горнолыжному направлению: из топ-списка популярных направлений исчезла Красная Поляна.

Рост продолжается

В 2022 году оборот сервиса онлайн-продаж вырос относительно 2021-го более чем на 50%. Люди продолжают активно путешествовать, несмотря на геополитическую обстановку. Показатели почти вернулись к годовым темпам прироста, которые компания показывала в доковидное время. Не последним фактором, повлиявшим на это, было увеличение среднего чека, однако и в количестве продаж заметен хороший результат.

При этом если говорить о четвертом квартале 2022 года, то тут достигнут рост более чем на 60% к 2021 году при практически равнозначной величине среднего чека. Здесь ключевую роль сыграло возобновление продаж исконно зимних направлений, таких как Египет и Таиланд. Пролонгированный эффект будет наблюдаться в начале 2023 года, что позволит не снижать темп роста по обороту в годовом выражении.

Россияне чаще всего выбирают отдых в качественных и дорогих отелях. Большая часть туристов предпочитает размещение в пятизвездочных гостиницах, а также питание по системе «все включено». Чаще всего такие варианты размещения и питания выбирают туристы, которые едут в Турцию. При поездках по России путешественники предпочитают останавливаться в отелях попроще и выбирают завтраки или проживание без питания. Кроме того, сохраняется спрос на отели 4* и 3*. Чаще всего отдыхающие ездят в отпуск парами.

Олег Козырев, директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru:

«В уходящем году произошло несколько событий, которые сильно повлияли и на настроение туристов, и на отрасль в целом. После начала СВО остро встал вопрос международных авиаперевозок: туроператоры вместе с авиакомпаниями искали решения, а туристы не спешили бронировать поездки. Восстановление спроса началось в апреле, пик продаж пришелся на август, когда полетные программы в Турцию и Египет охватили все крупные города России, а стоимость авиабилетов немного снизилась.Еще одним событием стало объявление о частичной мобилизации в сентябре 2022 г., однако в этом случае падение спроса было небольшим, и уже за пару недель произошло восстановление.Турция осталась ключевым направлением среди пакетных туров в 2022 г. Направление было номером один по продажам с мая (когда восстановились рейсы на курорты) по октябрь и составило 37% в структуре продаж по предварительным итогам года. Ближе к началу зимы туристы переключились на Египет, Таиланд и ОАЭ. Россияне по-прежнему отдают предпочтение отдыху на территории отеля с системой питания “все включено” и “ультра все включено”. В этом сегменте Турции и Египту пока нет равных».