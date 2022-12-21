Иркутяне, побывавшие в Бурятии, возвращаются туда снова

МТС и Cosmos Hotel Group на основе обезличенных данных платформы GeoEffect проанализировали туристические потоки в Республику Бурятия. Самыми частыми гостями республики традиционно становятся жители Иркутской области. При этом почти половина посетивших регион в 2020-2021 гг. возвращаются в Бурятию снова.

По данным аналитиков МТС, жители Иркутской области составили 37% от общего числа туристов. Кроме того, регион часто посещают и другие соседи из Сибири и Дальнего Востока – Забайкальского края (14%), а также Красноярского края (6%), Новосибирской области (5%) и Республики Саха (Якутия) - (4%).

Большинство гостей приезжают в Бурятию в июле-августе – в разгар туристического сезона на Байкале. Самыми популярными локациями у иркутян стали Турка, Горячинск и Усть-Баргузин. Мужчины чаще проводят в регионе один-два дня, а женщины – от трех до семи. Аналитики объясняют это тем, что мужчины предпочитают короткие экстремальные поездки, а женщины — размеренный летний отдых, часто с элементами SPA и восточной медицины.

Среди туристов в регионе становится все больше мужчин. За последние два года их доля в общем турпотоке выросла до 65% с 54%. Преимущественно это мужчины в возрасте старше 45 лет с доходом выше среднего. Средний возраст женщин, приезжающих на отдых в Бурятию - 35-44 года.

«Работа с глобальными аналитическими данными позволяет современным гостиничным операторам формировать туристический продукт с учетом предпочтений гостей, их возраста, пола и ожиданий, тем самым более точно и персонифицировано привлекать новые аудитории» — прокомментировал Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

«С помощью анализа обезличенных данных мы можем оценить не только рост турпотока в регион, но и основные точки притяжения, маршруты и характеристики гостей – по сотням параметров. Например, в прошлом году мы увидели возросший интерес жителей Приангарья к южному направлению Байкала и запустили аудиогид по Кругобайкальской железной дороге. А во Владивостоке платформа GeoEffect помогла скорректировать проект новой набережной – анализ данных показал, что локация популярнее, чем предполагалась изначально, и ее посещают вне зависимости от времени года», — рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

«Анализ туристического потока в Бурятию помог нам лучше понять аудиторию, выбирающую сейчас для отдыха это направление. Имея на руках подтвержденные внешними данными гипотезы об особенностях поведения туристов, их социальном статусе, частоте и сроках поездок, мы получили основание для формирования инфраструктурной составляющей нашего объекта Cosmos Collection Baikal Resort с целью привлечения большего потока новых гостей из других регионов страны», — прокомментировал генеральный директор «Космос Отель Байкал» Юрий Молодченко.