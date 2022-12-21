Новости

Одного из пострадавших при пожаре на Марковском месторождении доставили спецбортом в Красноярск

Читайте также:

Еще одну пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении доставили вертолетом в Иркутск
21 декабря 2022
ИНК уточнила количество пострадавшего оборудования при пожаре на Марковском месторождении
20 декабря 2022

Санитарный борт в сопровождении реанимационной бригады доставил одного из пострадавших при пожаре на Марковском месторождении из Братска в Красноярск. Пациенту будет оказываться помощь в ожоговом центре Красноярской краевой больницы. Все расходы по транспортировке оплачены ИНК.

Ранее вертолет регионального Центра медицины катастроф доставил из Братска в Иркутск пострадавшую. Пациентка проходит лечение в ожоговом центре ГБ №3 Иркутска. Вечером 19 декабря борт с 4 пострадавшими приземлился в Иркутске, их доставили из Усть-Кута. Здоровью сотрудника, получившему обморожение, ничто не угрожает, мужчина находится на амбулаторном лечении.

Все 7 пострадавших при возгорании на территории комплексной подготовки газа на Марковском месторождении – сотрудники подрядных организаций ИНК. Ситуация находится на контроле у Минздрава Иркутской области и компании, вся необходимая помощь организуется и оказывается в кратчайшие сроки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Пожар на Марковском месторождении в Иркутской области":
Все материалы сюжета (8)


Реклама на сайте

"Время местных". Как "Слата" помогает товаропроизводителям Иркутской области
«Время местных». Как «Слата» помогает региональным производителям
Как развивать родное дело: диалог власти, ритейла и производителей
«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании