Одного из пострадавших при пожаре на Марковском месторождении доставили спецбортом в Красноярск

Санитарный борт в сопровождении реанимационной бригады доставил одного из пострадавших при пожаре на Марковском месторождении из Братска в Красноярск. Пациенту будет оказываться помощь в ожоговом центре Красноярской краевой больницы. Все расходы по транспортировке оплачены ИНК.

Ранее вертолет регионального Центра медицины катастроф доставил из Братска в Иркутск пострадавшую. Пациентка проходит лечение в ожоговом центре ГБ №3 Иркутска. Вечером 19 декабря борт с 4 пострадавшими приземлился в Иркутске, их доставили из Усть-Кута. Здоровью сотрудника, получившему обморожение, ничто не угрожает, мужчина находится на амбулаторном лечении.

Все 7 пострадавших при возгорании на территории комплексной подготовки газа на Марковском месторождении – сотрудники подрядных организаций ИНК. Ситуация находится на контроле у Минздрава Иркутской области и компании, вся необходимая помощь организуется и оказывается в кратчайшие сроки.