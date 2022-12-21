Павел Ионкин возглавил департамент маркетинга «Открытие Инвестиции»

Руководителем департамента маркетинга «Открытие Инвестиции» (бренд группы банка «Открытие») назначен Павел Ионкин, ранее возглавлявший управление маркетинга в банке «Возрождение». В новой должности ему предстоит заняться формированием и реализацией маркетинговой стратегии, развитием направления по привлечению клиентов через цифровые каналы, разработкой стратегических подходов к взаимодействию с клиентами и продвижению продуктов бренда «Открытие Инвестиции».

Павел Ионкин работает в сфере маркетинга с 2011 года и обладает серьезным опытом работы в компаниях финансового сектора. С 2014-го по 2016 год управлял всеми циклами рекламных проектов и продуктов АО «Газпромбанк». С 2016 года работал в ПАО «Банк Возрождение» на должности заместителя начальника управления маркетинга, а затем возглавил данное управление. В 2017-2018 годах по совместительству занимал должность начальника управления маркетинга бизнес-блоков ПАО «Промсвязьбанк» в рамках проекта объединения банков группы «Промсвязькапитал».

В задачи Павла Ионкина входили стратегическое планирование и операционное управление маркетинговой деятельностью банка «Возрождение», разработка его коммуникационной диджитальной и контентной стратегии, а в рамках «Промсвязьбанка» — планирование и сопровождение всего комплекса рекламного сопровождения бизнес-юнитов банка.

В «Открытие Инвестиции» Ионкину предстоит заняться разработкой стратегии развития и продвижения продуктов и услуг бренда. Приоритетными задачами руководителя маркетинга «Открытие Инвестиции» станет повышение качества клиентского сервиса и уровня лояльности клиентов, формирование и реализация маркетинговой компании, а также развитие направления по привлечению клиентов через цифровые каналы.

«В «Открытие Инвестиции» направление маркетинга традиционно рассматривается как один из ключевых аспектов развития бренда, и перед Павлом стоят амбициозные задачи стабильного повышения нашей эффективности. Мы желаем Павлу успеха, и уверены, что его богатый опыт продвижения финансовых продуктов и работы с аудиторией усилит нашу команду», — говорит генеральный директор «Открытие Инвестиции» Юрий Маслов.