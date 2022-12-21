Вертолетная площадка Братской районной больницы теперь может принимать борта санавиации круглосуточно

Это стало возможным после модернизации, которую провели при содействии ПАО «РусалБратск». В этом году на посадочной площадке было установлено светотехническое оборудование и видеонаблюдение. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.

«18 декабря в Братской районной больнице состоялась первая посадка санитарного вертолёта в вечернее время. Круглосуточная работа посадочной площадки поможет сократить время госпитализации пациентов с угрожающими жизни состояниями», – рассказал осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.