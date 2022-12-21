Клиенты Банка «Союз» получили возможность инвестировать в цифровые финансовые активы через «Лайтхаус»

ЦФА, выпущенные ранее ООО «СОЮЗ Лизинг» (группа компаний «Ингосстрах»), на сумму 50 миллионов рублей, были полностью выкуплены Банком «Союз». Так, всего было выпущено 1000 токенов при стоимости одного токена 50 000 рублей.

Лайтхаус совместно с Банком «Союз» реализовали первые сделки с данными токенами, в которых инвесторами выступили розничные клиенты банка. Ранее сделки с цифровыми финансовыми активами совершались банками только в роли инвесторов без доступа их розничных клиентов к ЦФА.

Это новая страница в развитии рынка ЦФА в России, которая теперь открывает возможность банкам не только быть участниками сделок, но и предлагать новый финансовый инструмент своим розничным клиентам.

Сделка также продемонстрировала возможность владельцу токенов отчуждать не всю эмиссию целиком, а только часть токенов, что крайне важно для рынка поскольку в дальнейшем эмитентам ЦФА позволит привлекать инвестиции от широкого круга инвесторов.

Стремительное развитие проекта, который ведется Банком России по интеграции цифрового рубля в текущую банковскую инфраструктуру, позволит в будущем интегрировать цифровой рубль в смарт-контакты инфраструктуры Лайтхаус достигнув не только моментальных расчетов, но и автоматического исполнения обязательств сторон, что является сутью смарт контрактов. Ранее Лайтхаус обращался в Банк России с просьбой допустить компанию к тестированию цифрового рубля.

«Цифровые финансовые активы — это будущее, и сегодня мы рады предложить это будущее нашим клиентам. На таком высококонкурентном рынке, как банковский, мало быть просто надежным и стабильным, нужно быть для клиентов технологичным инноватором, предлагая востребованные временем продукты и услуги», — отметил председатель правления Банка «Союз» Станислав Даныш.

«Сегодняшний пример открывает для банков совершенно новое продуктовое направление и возможностью нам совместно работать над размещением ЦФА в каналах дистанционного банковского обслуживания как в интернет-банках, так в их мобильных приложениях», — сказал генеральный директор «Лайтхаус» Денис Иорданиди.

ЦФА в ближайшей перспективе позволят создавать дополнительный потенциал для роста активов компаний и их цифровизации. Лизинг и факторинг – наиболее подходящие для внедрения подобного цифрового инструмента сегменты финансового рынка. Усиление направления факторингового финансирования расширит спектр инструментов управления ликвидностью для клиентов и создаст новые инструменты для инвестирования средств.