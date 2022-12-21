Банк «Союз» при поддержке «Диасофт» перешел на СУБД MS SQL Server

Банк «Союз» и компания «Диасофт» успешно завершили масштабный проект по миграции программных продуктов, установленных в банке, с СУБД Sybase ASE на СУБД MS SQL Server. Это позволило заменить серверное оборудование, которое более не отвечало растущим потребностям банка, на более современное, производительное и простое в обслуживании.

Несколько ключевых бизнес-направлений банка «Союз» автоматизированы с использованием программных продуктов «Диасофт», входящих в состав платформ развития Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate, Digital Q.Payments и Digital Q.FinancialMarkets. Одна из основных задач проекта заключалась в переводе установленных продуктов на новую СУБД без остановки проектов развития банка и с минимальными технологическими окнами в работе IT-систем.

Иван Соловьев, директор департамента автоматизированных систем Банка «Союз»: «Модернизация IT-архитектуры и инфраструктуры банка – это обязательное условие для успешного развития бизнеса и предоставления клиентам самых востребованных услуг. Благодаря совместному проекту с «Диасофт» банк успешно перешел на новое серверное оборудование и СУБД MS SQL Server, которые предоставляют все возможности для решения текущих бизнес-задач и реализации дальнейших планов банка. Система была запущена в промышленную эксплуатацию в установленные сроки, результаты проекта полностью соответствуют нашим ожиданиям».

На этапе предпроектного обследования эксперты компании «Диасофт» провели анализ существующей архитектуры баз данных, совместно со специалистами Банка «Союз» сформировали целевую архитектуру решения, определили объем и порядок выполнения работ.

Продукты «Диасофт», установленные в банке, были кастомизированы под его индивидуальные потребности, и в ходе миграции баз данных было необходимо адаптировать большой объем не дистрибутивного кода. В рамках проекта была проведена сложная реинтеграция СУБД с IT-системами банка без остановки их работы.

«В сотрудничестве со специалистами Банка «Союз» мы реализовали масштабный инфраструктурный проект в условиях сложного IT-ландшафта. Этот опыт был очень ценен для нас, так как позволил в очередной раз подтвердить высокие компетенции команды «Диасофт» в области задач миграции на новые СУБД», – отметил Илья Виссарионов, директор департамента «Аппаратно-системная платформа», «Диасофт».

«Диасофт» на протяжении многих лет является технологическим партнером Банка «Союз». Компании планируют и дальше развивать сотрудничество в области автоматизации бизнес-процессов Банка, развитии и модернизации его IT-систем.