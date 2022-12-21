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Банк Уралсиб получил награду в номинации «Прорыв года» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2022

Журнал «Тhe Retail Finance» подвел итоги ХVI Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России. Награды в ключевых номинациях получили самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке.

Уралсиб занял второе место в номинации «Прорыв года» – за активное развитие в 2022 году таких розничных направлений как карточный бизнес, премиальное обслуживание и автобизнес. 

Во второй половине 2021 года Банк Уралсиб полностью перезапустил продуктовую линейку кредитных карт таким образом, чтобы она покрывала разнообразные потребности всех сегментов целевой аудитории. А также оптимизировал процессы оформления и выдачи карт, подготовив хорошую базу для роста продаж. В 2022 году портфель карточного кредитования вырос на 49%, а выдачи новых карт были в 3,4 раза  выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

По направлению автокредитования за 2021 год банк увеличил объемы выдач в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. А в 2022-м этот прорывной для банка рост продолжился – в мае Уралсиб вошел в Топ-5 рынка по объемам автокредитования, согласно данным Frank RG. 

Также, в конце 2021 года Банк Уралсиб обновил линейку премиальных пакетов услуг, окончательно сформировав ее в 2022 году. Линейка покрывает потребности в продуктах и услугах клиентов трех сегментов – Private, Premium,  Premium Light.

Отбор участников премии производился в два этапа. На первом этапе номинанты проходили через квалификационное голосование профессионального сообщества. На втором этапе проекты были представлены профессиональному сообществу на форуме Retail Finance Forum.  В финал премии вышло 85 участников. В финале редакция журнала определила победителей, основываясь на критериях премии, собственных принципах и анализе розничного финансового рынка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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