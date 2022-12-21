Как работает Примсоцбанк в новогодние каникулы 2022-2023

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» уведомляет о режиме работы Банка:

30 декабря – обслуживание клиентов производится в стандартном режиме;

С 31 декабря по 08 января – Новогодние каникулы, обслуживание физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляется;

С 09 января обслуживание клиентов производится в стандартном режиме.

Банкоматы, терминалы, а также круглосуточные зоны самообслуживания работают в обычном режиме.

Справочная служба для клиентов: 8(800)350-42-02

Поддержка держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75.