Школьников Иркутской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе сочинений

Школьники Приангарья могут принять участие в новом сезоне Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Как сообщили в министерстве образования региона, мероприятие проходит в четыре этапа. С 9 декабря 2022 по 30 января 2023 года идет школьный этап. Региональным минобром направлено в органы управления образованием положение о конкурсе и информационные письма об организации школьного, муниципального и регионального этапов в Иркутской области.

В муниципальном этапе с 31 января по 10 февраля 2023 года смогут принять участие творческие работы - победители школьного этапа. Лучшие сочинения от Иркутской области определят на региональном этапе конкурса с 11 по 28 февраля 2023 года и направят на федеральный этап, на котором с 1 по 25 марта подведут окончательные итоги и выберут абсолютных победителей, призеров и победителей по номинациям Всероссийского конкурса «Без срока давности». Лучших определят по возрастным группам: 5 – 7-х, 8 – 9-х 10 –11 классов.

Оператором Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в Иркутской области определен региональный институт развития образования. Требования к конкурсным работам определены положением, с которым можно познакомиться по ссылке.