Дальневосточный банк обновил мобильные приложения банка для юридических и физических лиц

Дальневосточный банк обновил мобильные приложения для физических и юридических лиц в целях повышения их эффективности и надежности.

Для корректной работы приложений необходимо произвести их обновление на мобильных устройствах в срок до 23 декабря 2022 года включительно. Обновить приложение «ДВ Банк» вы можете на сайте банка по ссылке, выбрав подходящий под ваш смартфон магазин приложений. Обновление приложения «ДВБ Бизнес» также доступно на сайте банка.

С помощью мобильного приложения вы можете совершать привычные финансовые операции, осуществлять контроль за вашим бизнесом со своего мобильного устройства, что особенно удобно в период новогодних каникул.

За более подробной информацией вы можете обратиться в Единый контактный центр по телефону: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).